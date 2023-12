“Detto tra Noi” in compagnia del cantautore Luca Tartaglia

Torna un nuovo appuntamento con il format “Detto tra Noi”, in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT e in replica il venerdì subito dopo l’edizione del Tg delle 13.55, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospite della puntata, il cantautore Luca Tartaglia. Luca ha presentato, alle telecamere di InfoCilento, l’ultimo singolo: “L’amore non fa rumore”.

Cantautore elegante, che racconta la realtà e il mondo che lo circonda, un mondo fatto di malinconia e inquietudine, ma anche di amore ed emozioni. Un cantastorie proveniente dalla Valle del Sele e innamorato della vita e della natura.