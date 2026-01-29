“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentunesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella puntata di oggi, ospite della rubrica “Bella Storia”, Miss Italia 2025, Katia Buchicchio. Katia è stata eletta il 15 settembre a San Marino portando, per la prima volta nella storia del concorso, il titolo in Basilicata. 19 anni, capelli castani, occhi verdi, segni particolari: bellissima. Miss Italia ha ripercorso le tappe che l’hanno portata all’elezione e i suoi sogni per il futuro.

Nella rubrica “Qui&Là”, l’ufficialità del ritorno di “Bentornati al Sud”, il sequel di Benvenuti al Sud. Castellabate, intanto, è già in fermento per la possibilità che il set possa nuovamente animare il borgo e il duo Siani-Bisio, possa tornare nel Cilento per le attesissime riprese, nei prossimi giorni sono attesi tanti spoiler.

Nella rubrica “Antonella&Roberta” consigliano, una buonissima e fresca mousse al caffè, semplicissima da preparare e con tre semplici ingredienti: 10gr di caffè solubile, 90 gr di zucchero e 180 ml di acqua (freddissima). Unire tutti gli ingredienti e sbattere con le fruste elettriche fino a quando non si crea una spuma. Guarnire con chicchi di caffè o cacao amaro.