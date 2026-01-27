“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella puntata di oggi, ospite della rubrica “Bella Storia”, Tommaso Pellegrino, Dirigente medico Breast Unit “Federico II”, Napoli, per parlare del video che, nelle ultime settimane ha spopolato sul web e che ha visto la condivisione anche del mitico Vasco Rossi. Si tratta di una donna affetta da un tumore alla mammella che, in sala operatoria, ha intonato le note di “Vita spericolata”, portando positività e speranza tra l’equipe medica. La notizia, si inserisce in un più ampio programma di “umanizzazione delle cure” portato avanti proprio dal dottor Pellegrino.

Nella rubrica “Qui&Là”, uno sguardo ai prossimi eventi in programma. Capaccio Paestum ha gia’ presentato un ricco programma di manifestazioni che animeranno la Città con una programmazione ampia. Anche Agropoli è pronta per una serie di eventi relativi al Carnevale e San Valentino.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, stuzzichini veloci e gustosi per un aperitivo tra amici: tarallini con prosciutto crudo, formaggio e olive.