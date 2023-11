“Detto tra Noi” con Emanuele Montesano, giovane artista musicale di Sapri

Torna un nuovo appuntamento con il format “Detto tra Noi”, in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT e in replica il venerdì subito dopo l’edizione del Tg delle 13.55, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospite della puntata, Emanuele Montesano, giovane artista musicale originario di Sapri. Dopo due album pubblicati a proprio nome (“Origine” e “Mettiamoci d’accordo”), torna sulla scena con un suo nuovo progetto inglese autoprodotto: The Flow. Primo singolo è “Love love love”, un brano dove vengono narrate 5 storie di amore, da quella più dolce a quella più “malata” e violenta, evidenziando anche la voglia di mettere in chiaro che l’amore non ha colore, età o orientamento sessuale.