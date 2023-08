Cuccaro Vetere. Al via la 41esima edizione del “Palio del ciuccio”

È tutto pronto per la 41esima edizione del “Palio del Ciuccio“, la storica manifestazione che da ormai 41 anni attira numerosi visitatori, tiristi e appassionati nel centro storico di Cuccaro Vetere, paese dell’entroterra cilentano. Una due giorno, l’11 e il 12 Agosto, ricca di momenti importanti tra i quali ovviamente non può mancare la tradizione gara di velocità tra gli asini che verranno cavalcati nella centrale piazza del pese. na appuntamento importate che torna sulle nostre piazze, una tradizione rinnovata, un momento per rileggere le pagine della nostra storia”, afferma il Sindaco di Cuccaro Vetere Aldo Luongo, a proposito di un evento che rappresenta un appuntamento imprescindibile nel calendario delle manifestazioni estive cilentane.

Il programma di domani

Si partirà domani 11 Agosto con l’inaugurazione del Percorso “I Borghi della Longevità ” e la decima edizione del Premio “La Città del Palio”. Un riconoscimento che quest’anno per la categoria “L’opera di Don Tonino Bello, profeta di pace” verrà consegnato a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi Ugento – Santa Maria di Leuca. Per la seconda vategoria invece “Dieta Mediterranea patrimonio Unesco”, il premio verrà consegnato a Beppe Convertini, giornalista e conduttore dello storico programma RAI “Linea Verde”.

Il corteo storico

Sabato 12 Agosto la serata invece inizierà con il tradizionale corteo storico per le stradine di Cuccaro Vetere che come da tradizione vedrà la partecipazione quest’anno degli Sbandieratori Città Regia, Trombonieri Montecastello di Cava de’ Tirreni e la Compagnia artisti cilentani. Una due giorni di tradizione e spettacoli che verranno la presenza, nel giro della prima serata, anche del presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e del Senatore Antonio Iannone.