Cilentana: al via il completamento dei lavori sul viadotto Acquarulo, traffico a senso unico alternato

Senso unico alternato lungo la Strada Statale 18 Cilentana, ripresi i lavori di messa in sicurezza del viadotto Acquarulo. Come già annunciato lo scorso 28 Marzo, in occasione della riapertura dell’importante arteria di collegamento del Cilento, sono ripresi lo scorso lunedì otto Aprile i lavori di completamento e di messa in sicurezza del viadotto Acquarulo.

Motivo il quale è stato installato lungo la strada, nel tratto compreso tra gli svincoli di Cuccaro Vetere e Ceraso un impianto semaforico per la gestione del traffico veicolare. Un sistema che permette ai tanti automobilisti che giornalmente percorrono la Cilentana, ma anche agli autobus degli scolari e ai mezzi di soccorsi, di evitare il meno agevole percorso alternativo lungo l’ex strada statale 18 e di poter viaggiare, nonostante I lavori, lungo l’asse viario che collega la parte Sud del Cilento e il Golfo di Policastro all’area nord del territorio.

Una condizione dunque che, nonostante i tempi di attesa nei pressi dell’impianto semaforico, non ha fatto registrare particolari rallentamenti o criticità. Per quanto riguarda la data definitiva di ultimazione degli lavori in programma, mirati alla completa sostituzione dei giunti e all’installazione di un dispositivo per il controllo e il monitoraggio costante del viadotto, si era parlato di circa tre settimane. È questo il tempo stimata da Anas nelle scorse settimane.