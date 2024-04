Il Comune di Cuccaro Vetere è tra gli Enti comunali cilentani chiamato alle urne per le elezioni amministrative in programma il prossimo 8 e 9 Giugno. E già da tempo c’è fermento su chi dovrà rivestire il ruolo di capolista per una eventuale poltrona da Sindaco.

Un impegno che l’ex parlamentare Simone Valiante sarebbe pronto ad assumersi nel caso in cui l’attuale Sindaco Aldo Luongo facesse un passo indietro.