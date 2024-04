Senso unico alternato sulla Cilentana: riprendono i lavori sul viadotto Acquarulo

Dopo la riapertura in occasione delle festività pasquali, disposto il senso unico alternato sulla variante alla SS18 Cilentana, tra gli svincoli di Ceraso e Cuccaro Vetere. La misura, necessaria per il completamento dei lavori di messa in sicurezza del viadotto Acquarulo, è in vigore da oggi, 8 aprile 2024.

Lavori di sicurezza

I lavori, iniziati il 27 dicembre 2023, hanno riguardato la messa in sicurezza del viadotto Acquarulo, con interventi mirati alla sostituzione dei giunti e all’installazione di un dispositivo per il controllo e il monitoraggio costante del viadotto.

Disagi per gli automobilisti

Il senso unico alternato, regolato da semaforo, potrebbe causare disagi e rallentamenti alla circolazione. Si consiglia di guidare con prudenza e di prestare attenzione alla segnaletica presente.

Previsioni di completamento

La durata del senso unico alternato non è stata ancora precisata. Anas fa sapere che la completa riapertura della strada avverrà non appena saranno ultimati gli interventi previsti.