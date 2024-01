Corleto Monforte, comune e parrocchia organizzano gita a Napoli per bambini e ragazzi

Garantire un momento di svago ai più piccoli e permettere loro di conoscere altre realtà più grandi, con questo scopo il Comune di Corleto Monforte, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, in stretta collaborazione con la Parrocchia di Santa Barbara e San Giovanni, che si è occupata dell’organizzazione, ha promosso una gita a Napoli.

L’iniziativa

A partecipare all’attività proposta sono stati ben venticinque persone tra ragazzi e bambini del paese.

I giovani, con i loro accompagnatori, hanno potuto visitare il Balloon Museum, la famosa mostra d’arte allestita con palloncini e gonfiabili in esposizione esclusiva a Napoli e a New York; lo zoo di Napoli e il parco divertimenti “Edenlandia”.

Le dichiarazioni del sindaco

“Si tratta di giornate di aggregazione importanti per saldare lo spirito di comunità, per far crescere i nostri giovani senza troppe rinunce e per associare il sano divertimento ad attività conoscitive ed esperienziali” ha fatto sapere il sindaco Ferraro che ha accompagnato, in prima persona, i ragazzi in gita.