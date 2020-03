Campania, chiuse discoteche e luoghi di svago

Chiusura di tutte le discoteche e di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento dei clienti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza della sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tutto questo fino alla già fissata data del 15 marzo. E’ l’ordinanza emessa pochi minuti fa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Una situazione estremamente delicata quella legata al coronavirus che bisognerà gestire al meglio per provare a risolvere questa situazione il prima possibile. L’ordinanza emessa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è estremamente chiara in tal senso.

La cautela in situazioni come questa non è mai troppa ed i casi legati a questa pandemia si sono registrati non solo al nord come è ben noto, ma anche al sud come si evince dai recentissimi fatti di cronaca.