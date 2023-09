Coppa Italia, la Paganese passa contro il Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria Cilento esce sconfitta dal suo primo match ufficiale in stagione e abbandona la Coppa Italia di Serie D. A passare il turno è la Paganese, al termine di una partita molto equilibrata che si è decisa solamente nei minuti finali. Eppure la sfida si era messa sui binari giusti. I giallorossi, al 13′, si sono portati in vantaggio grazie al gol di Gassama che, con grande caparbietà, si presenta da solo davanti al portiere e sigla l’1-0. Pochi minuti più tardi, al 23′, un errore difensivo di Mudasiru spiana la strada a Coquin che viene atterrato in area di rigore.

Per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore

Dal dischetto si presenta Orefice che mette dentro la rete del pareggio. Nel secondo tempo, complice l’inizio di stagione e il forte caldo sul “Carrano”, il ritmo si abbassa notevolmente. Il primo vero squillo arriva al 22′, quando Fezza si supera tra i pali e salva in uscita sul tiro ravvicinato di Mancino.

I padroni di casa provano a scuotersi con alcune sortite offensive di Coulibaly e Maydana, ma senza creare particolari pericoli agli avversari. In pieno recupero, Gassama ha la chance della doppietta ma il suo tiro è debole e centrale. Ribaltamento di fronte e, dalla parte opposta, Coquin trova l’angolo giusto che batte Fezza. Il suo gol decide l’incontro, è 1-2 Paganese.

Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Fezza; Cocino, Campanella, Ferrante (45’ st Catalano); Coulibaly (33’ st Bonfini), Nicoletti, Mudasiru (23’ st Nunziante), Maio, Anzillotta; Gaeta (15’ st Maydana), Gassama. A disp.: Pappalardo, Ferrigno, Formisano, Morlando, Di Cristina. All.: Ferullo.

Paganese (4-3-3): Esposito S; Faiello, Galeotafiore, Esposito G. (34’ st Iannone), Semonella; Del Gesso (25’ st Celentano), Langella, Coquin (48’ st De Franco), Mancino, Orefice, Porzio. A disp.: Pinestro, De Feo, Trezza, Mastrocinque, Parisi, Rocca. All.: Agovino.

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino (Lemos-Cammarota)

Reti: 13’ pt Gassama (PSM), 24’ pt Orefice (P) su rig., 47’ st Coquin (P)Note: ammoniti Semonella (P), Coulibaly (PSM), Coquin (P). Angoli 2-1. Recupero: 1’pt e 5’ st.