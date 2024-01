Controne: Comune concede locali da adibire ad ambulatorio per infermiere di comunità

Il Comune di Controne, guidato dal sindaco Ettore Poti, ha deciso di concedere all’ASL di Salerno in comodato ad uso gratuito, parte dei locali presenti al piano terra dell’edificio destinato a Scuola dell’Infanzia in Via Uliveto (ex ambulatorio medico), da adibire ad “Ambulatorio per infermiere di famiglia e di comunità”.

Un nuovo servizio importante per la comunità

L’amministrazione comunale, ha ottenuto l’attivazione di un nuovo servizio sanitario. Nel centro cilentano arriverà l’infermiere di comunità. In questo modo sarà possibile istituire un centro medico dove, oltre ai servizi già esistenti sul territorio (guardia medica e medico di base) verrà garantita anche la presenza dell’infermiere di comunità. Il servizio in questione è molto importante e di assoluto interesse pubblico, in quanto consentirà ai cittadini di beneficiare di prestazioni fondamentali evitando disagi soprattutto alla popolazione anziana.

Chi è l’infermiere di comunità

L’infermiere di comunità è una figura nuova che opera sul territorio, a seconda dei modelli organizzativi regionali. Diffonde e sostiene una cultura di prevenzione e promozione di corretti stili di vita, si attiva per l’intercettazione precoce dei bisogni e la loro soluzione. Garantisce una presenza continuativa e proattiva nell’area di comunità di riferimento. Fornisce prestazioni dirette sulle persone assistite qualora necessarie e si attiva per facilitare e monitorare percorsi di presa in carico e di continuità assistenziale.

Tutto ciò in forte integrazione con le altre figure professionali del territorio, in modo da rispondere ai diversi bisogni espressi nei contesti in cui lavora. In passato già altri comuni hanno fatto richiesta dell’infermiere di comunità.