Concessioni edilizie: Agropoli punta a incassare 1,5 milioni. Ecco come saranno impiegati

Il Comune di Agropoli ha stimato che incasserà circa 1,5 milioni di euro dai proventi delle concessioni edilizie e dalle sanzioni amministrative per eventuali abusi edilizi nel territorio comunale. Il calcolo è stato effettuato dal Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, che ha incluso i proventi dei titoli abilitativi edilizi, delle sanzioni amministrative e degli oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi.

Destinazione dei proventi delle concessioni edilizie

I proventi delle concessioni edilizie saranno destinati a diverse aree per migliorare la vivibilità cittadina. Una parte consistente di circa 96.660 euro sarà destinata agli incentivi del progetto di condono edilizio, mentre la stessa somma sarà impiegata per incarichi esterni relativi al medesimo progetto. Inoltre, saranno destinati circa 927.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e circa 421.000 euro per il restauro e la riqualificazione del castello.

Normativa sulla destinazione dei proventi delle concessioni edilizie

L’indicazione per la destinazione dei proventi delle concessioni edilizie deriva dalla normativa vigente, che stabilisce che tali fondi devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi nei centri storici e nelle periferie degradate, interventi di riuso e rigenerazione, demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi pubbliche, e interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio.

Miglioramento della vivibilità cittadina

I proventi delle concessioni edilizie saranno utilizzati per migliorare la vivibilità cittadina in diversi ambiti. Questi includono la creazione di marciapiedi e strade, il potenziamento della rete idrica, l’illuminazione pubblica e la cura del verde.

Il Comune si impegna a utilizzare tali fondi per realizzare interventi che, secondo quanto stabilito dall’Ente, contribuiranno a rendere la città più piacevole e sostenibile per i suoi cittadini.