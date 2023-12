Comunità Montana Alburni, continua la battaglia di Roscigno per il rispetto delle quote rosa

Con un apposita delibera la giunta comunale di Roscigno ha deciso di impugnare la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Alburni n. 3 del 31 ottobre scorso relativa all’elezione della Giunta Esecutiva e di affidarsi ad un legale per tutelare i diritti, le ragioni e gli interessi dell’Ente, in quanto non è stato rispettato il principio della parità di genere.

Quote rosa alla Comunità Montana Alburni: l’atto della giunta di Roscigno

“Con nota prot. n. 5206 del 30.11.2022 ed indirizzata alla Consigliera di Parità della Regione Campania, al Difensore Civico Regionale, alla Prefettura di Salerno ed a tutti i Comuni aderenti alla Comunità Montana Alburni, il Sindaco del Comune di Roscigno – si legge nella delibera di giunta – sottolineava il mancato rispetto della parità di genere, invocava l’adozione di misure correttive ed al contempo manifestava la disponibilità alla delega di una Consigliera Comunale di sesso femminile al fine di ripristinare la legalità violata. Nonostante il ripristino della presenza femminile in seno al Consiglio Comunitario e la disponibilità a ricoprire l’incarico di assessore da parte della consigliera Viola Cuomo, con deliberazione n. 3 del 31/10/2023 il Consiglio della Comunità Montana Alburni– prosegue il documento della giunta comunale roscignola – ha eletto una Giunta composta da soli uomini. Tale circostanza veniva censurata nel corso della seduta dal Segretario Generale della Comunità Montana Alburni, il quale asseriva esplicitamente che nell’attuale consiliatura il problema dovrà essere affrontato e definito, tenuto conto dei vincoli normativi previsti sulla parità di genere. Siffatto provvedimento deliberativo, palesemente illegittimo per la violazione delle norme sulla parità di genere e lesivo degli interessi della comunità di Roscigno, non può non essere impugnato dinanzi agli organi di giustizia amministrativa”.

«Oramai è una regola di base negli enti amministrati dal centrosinistra il non rispetto della parità di genere – sottolinea amaramente il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri – Sono gli stessi amministratori che non disdegnano di sventolare qualche foto sui social con panchine rosse e mazzi di fiori per celebrare la giornata contro la violenza delle donne. Purtroppo, bisogna prendere atto che il “partito dell’ipocrisia” continua ad esercitare il proprio potere in modo arrogante».