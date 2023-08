Colti in flagrante topi d’auto sul Lungomare di Capaccio

Nel corso degli ultimi mesi, i turisti che sceglievano di parcheggiare lungo il suggestivo lungomare di Capaccio Paestum vivevano un vero incubo. Numerose vetture subivano danneggiamenti e saccheggi, con borse, valigie, portafogli, cellulari, tablet, computer, occhiali e altri oggetti personali che sparivano all’interno dei veicoli. Tuttavia, questo pomeriggio ha segnato una svolta importante in questa spiacevole situazione.

Operazione di Polizia sotto il Sole Estivo

Intorno alle ore 15, una ben coordinata operazione di appostamento ha portato all’arresto di due individui responsabili degli atti di furto e vandalismo. Questa azione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Agropoli.

Arrestati in Flagranza

I due uomini arrestati sono noti pregiudicati della zona, rispettivamente di 43 e 36 anni. Al momento dell’arresto, si trovavano all’interno di una Lancia Musa, parcheggiata lungo il lungomare della Laura, nei pressi di un rinomato stabilimento balneare in Via Poseidonia. Erano in atto nel traffico di refurtiva e persino di pezzi di ricambio, destinati a essere rivenduti a ricettatori locali. Durante la perquisizione sono stati scoperti vari attrezzi da scasso, utilizzati per aprire le porte delle auto e sottrarre accessori.

Fine del Regno dei “Topi d’Auto”

La pronta azione dei militari, ha sorpreso i due colpevoli in flagranza di reato, mettendo fine alle loro attività criminali. I complici non hanno opposto resistenza all’arresto, segno di una lunga e determinata indagine delle forze dell’ordine.