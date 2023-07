Ladri in azione sul litorale di Capaccio Paestum: rubata un’automobile in pieno giorno

Prosegue l’ondata di furti in Cilento. Questa volta, l’attenzione si sposta sul litorale di Capaccio Paestum, in zona Laura, dove è stata rubata un’automobile in pieno giorno e a pochi passi dal mare.

L’automobile, una fiat 500 di colore grigio, è stata parcheggiata verso le ore 14.20 nei pressi del lido il “Giglio di Mare“, ma al ritorno dal mare, la malcapitata proprietaria dell’auto si è trovata davanti ad una spiacevole scoperta: la sua macchina non c’era più.

Il furto è andato in scena in pieno giorno e in una zona molto trafficata, vista la vicinanza alle spiagge.

I Carabinieri, dopo opportuna denuncia, stanno indagando sulla vicenda, ma l’assenza di telecamere di video sorveglianza sul posto non aiuta le ricerche.

Allarme furti in Cilento

L’ automobile rubata è solo uno dei tanti casi che stanno caratterizzando l’estate in Cilento. Diverse sono le segnalazioni che arrivano da tutto il territorio, nonostante le attività messe in campo dalle forze dell’ordine per contrastare quest’ondata di furti. I malviventi tendono a prevalere soprattutto le zone costiere, nei pressi dei parcheggi e delle abitazioni nelle vicinanze delle spiagge e del mare.

Le richiesti dei cittadini

L’allerta resta massima e sia cittadini che turisti richiedono a gran voce la necessità di un controllo sempre più frequente e capillare.