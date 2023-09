Colpi d’arma da fuoco mentre è in auto: paura a Corleto Monforte

Un uomo di 50 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco questa mattina a Corleto Monforte. L’uomo, che stava percorrendo in auto una strada di campagna, è stato raggiunto dai colpi sparati da un individuo armato di fucile. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente sul posto e hanno trasportato l’uomo all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è stato ricoverato con una ferita al braccio.

Le indagini

Le condizioni dell’uomo non sono gravi e non è in pericolo di vita. Il responsabile dei colpi, dopo aver sparato, si è allontanato nella zona rurale circostante. Da chiarire se il colpo sia partito accidentalmente o se a sparare sia stato un cacciatore che si trovava in zona e che ha sbagliato la mira.

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sono intervenuti per indagare su quanto accaduto e per assicurare il responsabile alla giustizia.