Sp11: l’Ente programma opera di risanamento del rischio idrogeologico

Il Comune di Sacco, guidato dal sindaco Franco La Tempa, programma interventi di risanamento del rischio idrogeologico sul territorio comunale; l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è quello di procedere alla messa in sicurezza del territorio comunale laddove insistono delle criticità legate al rischio idrogeologico, problema questo che attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e in particolare alla messa in sicurezza della strada intercomunale Sp11/e.

Gli interventi in programma

L’Ente alburnino ha approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di “ messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della strada intercomunale Sp n. 11/e”; l’importo complessivo del progetto ammonta a € 3.420.000,00. L’arteria interessata dai lavori collega i comuni dell’entroterra cilentano come Sacco e Piaggine alle altre realtà limitrofe. Il Comune ha ottenuto fondi Cipe per il servizio di progettazione.

Le criticità legate al rischio idrogeologico nel Cilento e a Sacco

Le aree interne sono costrette a fronteggiare questo problema, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti, riducendone la vulnerabilità. Sacco punta così ad opere di risanamento idrogeologico da attuare sulla strada intercomunale Sp11.