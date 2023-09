Il Comune di Capaccio Paestum programma interventi di risanamento del rischio idrogeologico sul territorio comunale; l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, è quello di procedere alla messa in sicurezza del territorio comunale laddove insistono delle criticità legate al rischio idrogeologico, problema questo che attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Gli interventi in programma

Il Comune cilentano ha approvato il progetto definitivo relativo all’ intervento di “messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico sulle frane per la salvaguardia del centro storico di Capaccio Capoluogo “, per l’importo complessivo di € 5.500.000,00; Capaccio Paestum ha approvato anche il progetto definitivo relativo agli interventi di “riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l’abitato du Capaccio alla località Madonna del Granato”, per l’importo complessivo di € 5.400.000,00. L’Ente ha inoltre approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di “messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico della viabilità – strada Capaccio Paestum”, nell’importo complessivo di € 4.500.000,00.

Gli interventi in programma saranno finanziati con fondi da reperire mediante candidatura del Progetto ad idonei Avvisi Pubblici. L’Ente era risultato beneficiario del contributo assegnato dal Ministero dell’Interno, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020, relativo ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Le criticità legate al rischio idrogeologico nel Cilento e a Capaccio Paestum

Le aree interne e non, sono costrette a fronteggiare questo problema, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti, riducendone la vulnerabilità. Capaccio Paestum punta così ad opere di risanamento idrogeologico da attuare sul territorio comunale.