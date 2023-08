Cilento, schiuma in mare: interviene il deputato Borrelli

La stagione estiva ha portato alla luce fenomeni di schiuma bianca in diverse parti della costa del Cilento. Da più parti sono arrivate critiche e polemiche da parte dei bagnanti che hanno chiesto interventi immediati temendo fenomeni di inquinamento, prontamente esclusi dall’Arpac. Ora, però, questa problematica è stata segnalata a Montecorice, e i cittadini preoccupati hanno chiesto l’intervento del deputato Francesco Emilio Borrelli, dell’alleanza Verdi-Sinistra.

Le preoccupazioni

Si temeva che tali avvistamenti potessero essere collegati a scarichi abusivi, ma sembra che la schiuma sia in realtà causata da mucillaggine. Quest’ultima è formata in gran parte da alghe, un fenomeno legato a condizioni microclimatiche particolari. L’on. Borrelli ha comunque voluto avere chiarezza.

L’intervento di Borrelli

“Abbiamo segnalato la questione alla Capitaneria di Porto e all’Arpac alla quale chiediamo di effettuare delle analisi anche per capire di che si tratta e se vi siano rischi per la salute. Il riscaldamento del mare dovuto ai cambiamenti climatici purtroppo sta anche creando un fenomeno molto esteso e intenso di mucillaggini. In tal caso bisogna rassicurare i cittadini – dichiara Borrelli – Se invece si tratta di scarichi abusivi, bisogna prendere provvedimenti immediati. Da troppo tempo si tollerano tali abusi che danneggiano il mare, l’ambiente e le persone.”

Dalle analisi Arpac al momento non emergono criticità.