Cilento e Diano: 6 milioni di euro per combatte i cambiamenti climatici

Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ha ottenuto un finanziamento di 6 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente per adattare il territorio ai cambiamenti climatici. Questo sostanzioso contributo è destinato a migliorare la sostenibilità ambientale e affrontare le sfide legate al clima.

Assegnazione delle Risorse ai Comuni dell’area protetta

Attualmente, l’ente gestore sta procedendo con l’assegnazione delle risorse ai 76 Comuni dell’area protetta che hanno presentato progetti validi attraverso specifici bandi del Parco Nazionale. Questa fase è cruciale per garantire una distribuzione equa e mirata dei fondi.

Opere di efficienza energetica e riqualificazione

La maggior parte dei finanziamenti sarà destinata a progetti di efficientamento energetico di strutture pubbliche. Ad esempio, Totorella riceverà 97mila euro per la piscina comunale, mentre Buonabitacolo e Polla vedranno miglioramenti nelle loro biblioteche. Pollica, Novi Velia e Auletta beneficeranno di fondi per la manutenzione delle case comunali.

Sostenibilità e mobilità

Oltre agli interventi su edifici pubblici, i finanziamenti includono progetti volti a promuovere la sostenibilità e la mobilità verde. Parcheggi, servizi di bike sharing e interventi per migliorare la mobilità sostenibile saranno implementati per rispondere alle esigenze della comunità.

Esempi di progetti finanziati

Vallo della Lucania vedrà la riqualificazione energetica dell’impianto sportivo Barrella con un finanziamento di 80mila euro. Sala Consilina beneficerà di 40mila euro per un impianto fotovoltaico collegato alla rete del Palapozzillo, mentre Vibonati e Sapri riceveranno rispettivamente 26mila e 40mila euro per progetti di mobilità e efficientamento energetico. Negli Alburni c’è Aquara a beneficiare di 60mila euro per l’ex centro lontra.