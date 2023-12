Cilento: autorimessa abusiva. Scatta ordine di ripristino dello stato dei luoghi

Abusi in area Parco, scatta l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento arriva a seguito di un’attività di controllo eseguita dal Reparto Carabinieri Parco, stazione di San Giovanni a Piro. Nello specifico nell’ottobre scorso i militari hanno segnalato la realizzazione di abusi a Camerota.

Gli abusi in area B1 e C1 del Parco

In particolare la proprietaria di un fondo aveva provveduto alla “trasformazione d’uso del suolo attraverso la realizzazione, senza opere, di un’area di deposito roulotte (autorimessa) su una superficie di circa 2800 metri quadrati“. Il tutto in parte in area B1 e in parte in un’area C1 della perimetrazione definitiva del Parco e senza i necessari nulla osta.

L’iter

La questione è stata oggetto di contestazione da parte della proprietaria, la quale riteneva che l’attività di rimessaggio non necessitava di titoli edilizi o pareri poiché priva di opere. Ad esprimere parete opposto l’Avvocatura distrettuale di Salerno che ha condiviso la procedura adottata dal Parco.

Pertanto, nonostante la successiva presentazione della SCIA l’Ente con sede a Vallo della Lucania ha ritenuto comunque di procedere all’emissione di un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi mediante lo sgombero delle roulotte dall’area e la cessazione dell’attività di rimessaggio.