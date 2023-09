Abusi edilizi in zona protetta del Parco del Cilento: scatta l’ordine di abbattimento

Ancora abusi edilizi nel Cilento. I carabinieri Parco, stazione di Castellabate, hanno contestato opere abusive alla frazione Ogliatro Marina dove risultavano installate due roulotte allacciate alla corrente elettrica e adibite ad abitazione e deposito.

Abusi edilizi in Cilento: le contestazioni

Inoltre i militari hanno accertato la realizzazione per l’intero lotto di terreno di un tavolato in legno lungo il perimetro est e sud con paletti in legno infissi nel suolo e rete metallica lungo le restanti porzioni del perimetro.

E ancora: realizzato un manufatto costituito da tavolame e rete metallica per il ricovero degli animali domestici.

Infine i carabinieri Parco hanno accertato lavori di disboscamento e taglio di alberature e vegetazioni dell’intero lotto di terreno per un’estensione di circa 1550 metri quadri.

Opere abusive in area protetta

Gli abusi sono stati realizzati senza nulla osta del Parco in una zona in parte D e in Parte B1 della perimetrazione del Parco e nella Zona di Protezione Speciale della Costa tra Punta Tresino e Ripe Rosse.

Il provvedimento

Dopo le segnalazioni gli uffici dell’Ente con sede a Vallo della Lucania hanno disposto un’ordinanza di rimozione delle roulotte, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. L’inottemperanza al provvedimento costituirà titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente degli abusi.