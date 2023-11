Che cosa provoca l’acidità di stomaco

L’acidità di stomaco, nota anche come gastrite, è una condizione piuttosto comune che spesso può essere curata anche con la semplice adozione di uno stile di vita salutare, specialmente per quel che riguarda l’alimentazione. Questo disturbo, infatti, spesso ha origine da un’infiammazione della mucosa che riveste le pareti dello stomaco, che può essere causata da diversi fattori capaci di indebolire la mucosa, consentendo ai succhi gastrici di entrarci in contatto e irritarla.

In alcuni casi, quando la sensazione di bruciore coinvolge anche la parte superiore dell’apparato digerente, potrebbe trattarsi di reflusso gastroesofageo, che comporta il ritorno dei succhi gastrici lungo l’esofago, e talvolta, fino alla gola.

Cause dell’acidità di stomaco

Anche al fine di prevenire l’acidità di stomaco, è di fondamentale importanza comprendere le possibili cause scatenanti e cercare di evitarle quando possibile.

In primis, c’è il consumo di alimenti irritanti per lo stomaco, come cibi piccanti, spezie, fritti, cioccolato e fast-food, ma anche l’eccessiva assunzione di caffè è deleteria, che può aumentare la produzione di acido gastrico. Dall’altra parte, il consumo eccessivo di alcol è da evitare, in quanto può danneggiare la mucosa gastrica.

In alcuni casi, le cause di acidità di stomaco sono da indagare nell’eventuale abuso o uso frequente di farmaci gastro-lesivi, come l’aspirina, farmaci antinfiammatori steroidei e cortisonici. Allo stesso tempo, il fumo di sigarette, a causa della nicotina, può danneggiare le pareti dello stomaco, così come stress, nervosismo e ansia possono portare a un aumento generale della produzione di acido nello stomaco.

In ultimo, l’infezione da Helicobacter pylori può esserne una causa, dato che porta a gastrite cronica.

Come curare l’acidità di stomaco

In farmacia è possibile trovare diversi integratori per acidità di stomaco in compresse masticabili e in bustine: i più efficaci sono quelli formulati con enzimi ed elementi naturali quali carciofo e finocchio, polvere di riso, calcio carbonato e citrati, che contribuiscono a normalizzare i processi digestivi, contribuendo sinergicamente a normalizzare i processi digestivi.

I prodotti più efficaci per curare l’acidità di stomaco sono gli inibitori di pompa protonica, come quelli della linea Maloox, che agiscono direttamente sull’origine del problema, ossia sulle cellule dello stomaco che producono acido, regolando e riducendo la produzione di acido alla fonte, donando sollievo da bruciore di stomaco e rigurgiti acidi.

Rimedi naturali contro l’acidità di stomaco

Per alleviare i sintomi di acidità è possibile ricorrere anche a rimedi naturali come la radice di liquirizia, l’acqua di cocco, dalle proprietà emollienti e antinfiammatorie per la mucosa gastrica, il gemmoderivato di fico (con effetti positivi sull’acidità gastrica e il bruciore), oltre che tisane a base di camomilla, infuso di malva, che è ricca di mucillagini utili per proteggere le pareti dello stomaco e argilla verde ventilata dalle proprietà cicatrizzanti e riduttrici dell’acidità gastrica.

Ci sono, poi, diverse buone abitudini che possono aiutare a prevenire l’acidità e a promuovere il benessere gastrico in generale, oltre che tornare utili anche in caso di terapia con gli inibitori di pompa protonica di cui al paragrafo precedente.

È sicuramente importante, in generale per la salute, evitare il fumo ed evitare l’uso prolungato di farmaci come l’aspirina, i farmaci antinfiammatori steroidei e i cortisonici, magari consultando un professionista medico per valutare le opzioni terapeutiche alternative o ridurne l’assunzione. Dato che lo stress può aumentare la secrezione acida dello stomaco, è indicato praticare tecniche di gestione dello stress come la meditazione, lo yoga o l’esercizio fisico regolare.

È chiaro che bisogna adottare una dieta equilibrata, priva di cibi irritanti come quelli piccanti, cioccolato, fritti e fast-food e preferendo a essi pasti leggeri realizzati con alimenti che non irritano la mucosa gastrica, come cereali, verdura, frutta e carni bianche e pesce.