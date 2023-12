Castellabate, si rinnova la tradizione con “Saperi e Sapori”: il borgo marinaro si veste a festa

A Santa Maria di Castellabate, durante le festività natalizie, si torna a riassaporare quella tipica atmosfera di una volta. Il 28 e 29 dicembre, come da tradizione, si terrà l’evento “Saperi e Sapori di un antico borgo marinaro”, giunto alla sua 18esima edizione. Si tratta di una manifestazione organizzata dall’associazione socio-culturale “Raffaele Tortora” che permetterà di vivere due serate magiche, all’insegna di un Natale fatto di buona musica, mestieri e prodotti tipicamente cilentani.

Il programma

Le due serate saranno accese dai canti della tradizione popolare con tanti artisti che animeranno le vie e le strettoie di Santa Maria. In un’area di grande festa, si potranno assaporare gustosi piatti e del buon vino locale. Quest’anno, ci sarà anche la partecipazione speciale della cuoca, Carmela Pascale, dello chef di cucina mediterranea, Carmela Baglivi, e dell’ambasciatrice della dieta mediterranea, Giovanna Voria.

“Spazio anche alla beneficenza”

A presentare l’evento, Anna Palluotto, presidente dell’associazione nata in memoria del compianto sindaco Raffaele: “Saperi e sapori diventa maggiorenne, dopo ben 18 edizioni che ci hanno portato a crescere e migliorare sempre di più. In questa edizione ci sarà tanto spazio alla beneficenza in favore dell’Airc con “Il Filo della solidarietà”, e ai ricordi legati alla vita di un tempo come quelli delle antiche arti marinare che sono le nostre origini da tramandare e valorizzare”.