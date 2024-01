Castellabate si prepara al Carnevale: ecco il programma

Sono iniziati i preparativi per i festeggiamenti del Carnevale a Castellabate. Carnevale è la festa delle maschere, dei coriandoli, della baldoria in strada e dello scherzo. Anche a Castellabate avrà luogo questa festa della tradizione per un intero weekend.

Il programma

Da sabato 10 fino a martedì 13 maschere, coriandoli, dolci tipici, giochi, scherzi e musica rallegreranno e animeranno strade e piazze del territorio. Un fine settimana all’insegna del divertimento e dell’allegria grazie alle attività organizzate dal Comune di Castellabate con alcune associazioni locali quali la Pro Loco Lago, la Parrocchia S. Antonio e S. Rosa e Vivi San Marco.

Si partirà con “Il paese dei balocchi” a Lago, si proseguirà con “Carnevale come na vota” a San Marco e “Luna Park” ad Alano per concludere i festeggiamenti di martedì grasso con “Un amore di Carnevale” a Santa Maria. Proprio in occasione della festa di San Valentino del 14 Febbraio il tema scelto per il martedì grasso è l’amore perché questo possa ispirare tutti anche a Carnevale.

“Castellabate festeggerà il Carnevale per un intero weekend grazie anche alle iniziative organizzate dalle associazioni locali. Vi aspettiamo per divertirci insieme perché Carnevale è la festa di tutti” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Ringrazio le associazioni locali, in particolar modo la Parrocchia S. Antonio e S.Rosa, la Pro Loco Lago e Vivi San Marco per aver organizzato delle giornate di intrattenimento nelle varie frazioni. Come sempre, per la buona riuscita delle manifestazioni è necessaria la collaborazione di tutti” afferma il Consigliere Clemente Migliorino.

“Sarà una bella festa lunga un intero weekend. Sarà bello vedere le nostre piazze e strade in festa con l’atmosfera gioiosa del Carnevale” afferma il Consigliere Gianmarco Rodio.