Castelcivita, restano gravi le condizioni della donna caduta nel camino

Restano gravi le condizioni di salute di C.P., la donna di settantacinque anni, residente a Castelcivita, che venerdì sera è caduta nel camino.

Donna in ospedale a Eboli

La donna, ricoverata presso l’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, avrebbe riportato importanti ferite alla testa e al volto e avrebbe respirato molto fumo subendo anche dei danni molto seri da intossicazione.

Giunta presso il nosocomio ebolitano, la malcapitata, è stata intubata e, attualmente, resta in stato comatoso. Per lei potrebbe essere necessario il trasferimento in ospedali specialistici come il Cardarelli di Napoli, ma attualmente la prognosi resta riservata.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla caduta che potrebbe essere dovuta sia ad un malore che ad un fatto accidentale.

All’ospedale di Eboli i medici le hanno praticato una tac per accertare eventuali danni polmonari, eventuai danni cerebrali e problemi agli altri organi interni.

Comunità in apprensione

La comunità di Castelcivita resta con il fiato sospeso nella speranza di ricevere notizie di un miglioramento delle condizioni di salute della settantacinquenne che ha tre figli.