Caso Dora Lagreca: c’è attesa per la decisione del Giudice su archiviazione

Dopo una serie di rinvii a causa di alcuni scioperi nel Tribunale di Potenza, si è tenuta l’udienza in cui il Giudice per le indagini preliminari lucano sarà chiamato a pronunciarsi sull’archiviazione o meno nel caso della morte di Dora Lagreca, avvenuta il 9 ottobre 2021. Dora, trent’anni, lavorava in una scuola a Tito ed era originaria di Montesano sulla Marcellana.

La morte

La giovane valdianese perse la vita dopo essere caduta dal quarto piano di una palazzina del capoluogo lucano dove si trovava insieme al fidanzato Antonio Capasso. Quest’ultimo ha sostenuto che la giovane si sia lanciata dal balcone dopo una discussione. L’accusa avanzata nei suoi confronti è quella di induzione al suicidio e la Procura ha chiesto l’archiviazione per l’uomo.

Si attende la decisione del Giudice sull’archiviazione

La decisione sull’archiviazione o meno della vicenda è ancora in sospeso e si attende che venga comunicata nei prossimi giorni. Le Associazioni “Libera” e “Penelope” in una nota stampa esprimono solidarietà alla famiglia di Dora Lagreca, condividendo i dubbi e gli interrogativi in merito allo svolgimento delle indagini. Per questo chiedono maggiori approfondimenti investigativi tanto da non considerare opportuna l’archiviazione del caso.