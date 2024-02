Caselle in Pittari, al via la riqualificazione del centro storico

Inaugurati questa mattina a Caselle in Pittari i lavori di riqualificazione del centro storico. Un taglio del nastro che ha visto la presenza del Sindaco Giampiero Nuzzo, del vicesindaco Gerardo Gallo e di diversi amministratori.

Le opere

Si tratta nello specifico di un lavoro finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’eliminazione dei detrattori ambientali.

Tutte le opere saranno realizzati con fondi PNRR a valere sulla rigenerazione urbana. Il comune di Caselle in Pittari è risultato tra i 293 comuni beneficiari dei fondi europei PNRR. Un ‘opera importante per il comune cilentano come sottolineato dal primo cittadino Nuzzo.

“Sono estremamente soddisfatto e orgoglioso dell’obiettivo raggiunto e dell’importante finanziamento ottenuto – afferma – Un risultato ottenuto grazie all’impegno e al grande lavoro svolto dall’assessore comunale Ragone e dal consigliere Maurizio Tancredi”.

All’inizio dei lavori presenti anche i titolari della ditta responsabile Edil Sud di Sala Consilina, i progettisti e i responsabili dell’intervento pubblico.