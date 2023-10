Caselle in Pittari: Giampiero Nuzzo aderisce a Fratelli d’Italia

Ufficializzata questa mattina nell’aula consiliare del Comune di Caselle in Pittari l’adesione del Sindaco Giampiero Nuzzo a Fratelli d’Italia. Un’adesionee piena al partito diretto dalla Premier Giorgia Meloni che dalla giornata di oggi potrà contare sul pieno appoggio nel Golfo di Policastro del Sindaco Nuzzo.

L’incontro

Presenti all’importante giornata il Senatore di Fretalli d’Italia Antinio Iannone, il vice coordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore, il responsabile degli enti locali Italo Cirielli e il consigliere provinciale Carmine Amato.

“Sono onorato che il Sindaco Nuzzo abbia deciso di intraprendere questo percorso – ha affermato il Sensrote Iannone – Lui sa bene che il nostro sostegno ci sarebbe stato in ogni caso in quanto il suo modo di fare politica rispecchia il nostro: senza interessi e senza padroni, solo per il bene comune. È l’inizio di in percorso con una persona di qualità e di quantità. Attraverso Sindaci come Giampiero Nuzzo riusciremo a liberare la Regione Campania dal malgoverno di De Luca e del PD”.

Un’adesione al partito che conferma a pieno il percorso politico di Nuzzo, orientato sempre verso il centro-destra.

“Il mio passato politici è staro sempre orientato a destra – ha affermato il Sindaci – Con gli amici di Fratelli d’Italia ci lega, oltre al rapporto politico, quello umano, di stime e si reciproca condivisione di valori umani. Mi riconosco pienamente nel gruppo politico di Fretalle d’Italia”.