Carnevale del Sele: grande partecipazione per la sfilata dei carri allegorici

Ancora una volta il Carnevale del Sele si conferma un appuntamento che coinvolge un nutrito numero di partecipanti. Con l’ideazione dei carri a cura dell’associazione Seleventum e il coinvolgimento di comitati di quartiere e di gruppo spontanei questo pomeriggio si sono snodati per il viale Amendola e fino a piazza della Repubblica i carri carnevaleschi con animazione e musica.

Coriandoli e trombette, bombolette e stelle filanti: tanto divertimento per grandi e piccoli.

Divertimento e allegria al carnevale ebolitano

«È sempre bello assistere alle sfilate dei carri di carnevale organizzate da Seleventum– ha detto una docente ebolitana – Peccato per la non partecipazione delle scuole di danza che hanno sempre animato il corteo e per la comunicazione carente e quasi inesistente».

Piazza della Repubblica si è trasformata in palcoscenico a cielo aperto per la felicità di quanti hanno vissuto momenti di spensieratezza e leggerezza.

La messa in scena della farsa del Don Annibale, la maschera carnevalesca ebolitana per eccellenza, a cura del gruppo guidato da Cosimo Parisi ancora una volta ha ricevuto plausi e applausi riproponendo una tradizione popolare che viene da lontano.