Carmelo Condemi è il nuovo allenatore del Portici

Torna ad allenare il Mister Carmelo Condermi, ormai agropolese d’azione, lo farà sulla panchina del Portici nel Girone I di Serie D. Il tecnico sarà chiamato nel difficile compito di salvare la squadra che in questo momento naviga nelle zone basse della classifica.

Un allenatore abituato alle “imprese”

Non nuovo a questo tipo di imprese mister Condemi che nelle passate stagioni ha rilevato squadre in corso come Nola e Angri, portandole ad una salvezza tranquilla.

La nota della società

Questo il comunicato di presentazione della società:

«Il Portici 1906 informa di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra al sig. Carmelo Condemi. Ex allenatore di Nola e Angri, ultima squadra allenata nella stagione corsa di serie D, ha già allenato il Portici garantendogli la salvezza nell’annata 2020/21 con una giornata di anticipo. La società, nel dargli il più caloroso bentornato, augura un buon lavoro al neotecnico azzurro. Al tecnico vanno i migliori auguri, sperando che possa raggiungere una nuova impresa»