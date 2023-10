Carenze igienico-sanitarie in punti ristoro dell’Arechi: scattano le sanzioni

Nel pomeriggio odierno, i Carabinieri della Compagnia di Salerno, coadiuvati da quelli del Gruppo Tutela della Salute di Napoli e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, nonché dagli Ispettori dell’ASL salernitana, hanno attuato un capillare controllo dei 7 punti di ristoro ubicati nei settori dello Stadio Arechi, al fine di verificare il rispetto delle norme a presidio della sicurezza igienico – sanitaria e sulla regolarità delle prestazioni del lavoro.

All’esito delle verifiche sono state comminate sanzioni amministrative per un valore complessivo di 30.000 € relative all’accertamento di gravi carenze igienico sanitarie in 2 punti cottura, dell’impiego da parte di 2 esercenti – uno dei quali aveva altresì istallato un impianto di videosorveglianza non regolare per il controllo dei dipendenti – di 5 lavoratori in nero, nonché, in 2 punti ristoro, della mancanza di locali adibiti a spogliatoio per il personale.

Alla luce delle carenze riscontrate in 2 ristori ubicati nell’area hospitaliy della tribuna VIP, è stata disposta, inoltre, l’immediata sospensione dell’attività.