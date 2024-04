Carabinieri morti a Campagna: il cordoglio di Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca

Sono tanti tanti messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore per la morte dei due carabinieri coinvolti in un incidente stradale a Campagna, sulla Ss91, nei pressi del Quadrivio.

Esponenti dell’arma, del governo e delle istituzioni locali hanno espresso il loro dolore per l’accaduto.

Il cordoglio delle istituzioni

“A nome della Regione Campania esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro profondo cordoglio all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie del Maresciallo Francesco Pastore e dell’Appuntato scelto Francesco Ferraro che questa notte, mentre erano in servizio, hanno perso tragicamente la vita in un incidente stradale nei pressi di Campagna. Un augurio di pronta guarigione alle altre quattro persone, tre civili e un militare, rimaste coinvolte nell’incidente. La nostra riconoscenza, sempre, alle forze dell’ordine per il loro impegno nel garantire il controllo del territorio e la sicurezza di tutti i cittadini”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha commentato la tragica morte di Francesco Pastore e Francesco Ferraro.

Anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha espresso “Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di due carabinieri in un incidente stradale a Campagna, in provincia di Salerno. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, ai colleghi e la nostra vicinanza alle persone rimaste ferite”.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, in una nota esprime, a nome proprio e di tutte le Fiamme Gialle, profondo cordoglio all’Arma dei Carabinieri e ai familiari del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, prematuramente scomparsi, questa notte, nel compimento del proprio dovere.

Il saluto del Prefetto

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, si è recato fin dalla prima mattinata all’obitorio dell’ospedale di Eboli per esprimere vicinanza ai familiari di Francesco Pastore e Francesco Ferraro e all’Arma dei Carabinieri. Ha portato l’affetto e il cordoglio della Prefettura di Salerno e delle istituzioni tutte.

I funerali si terranno in Puglia; i feretri prima di partire hanno fatto sosta al comando di Campagna per un saluto.