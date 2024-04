Campagna: lacrime e dolore per la morte dei due carabinieri

Due carabinieri morti e un terzo ferito: è drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sabato sera sulla Strada Statale 91 a Campagna.

Notte di lacrime e preghiere, notte di sangue e dolore.

Erano da poco trascorse le 23 di sabato sera quando le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco con quelle dei carabinieri e delle forze dell’ordine hanno rotto il silenzio di località Ponte Barbieri, la zona che collega il Comune di Eboli con Campagna, lungo la Strada Statale 91.

L’allarme lanciato per attivare la macchina dei soccorsi: nelle adiacenze di un distributore di carburante si è appena consumato un violento sinistro stradale che ha causato la morte di due giovani carabinieri e il ferimento di altre persone.

Coinvolti nell’impatto tre veicoli, tra cui un’auto di servizio dei carabinieri e una Range Rover di colore bianco. Una terza auto è rimasta coinvolta nel sinistro, sopraggiunta probabilmente a primo violento impatto già avvenuto.

Sul posto prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che con non poca fatica hanno estratto dalle lamiere i tre malcapitati carabinieri.

I sanitari, invece, hanno prestato le prime necessarie cure del caso.

Le condizioni di salute dei militari però sono apparse subito gravissime e nonostante i tentativi di soccorso hanno purtroppo perso la vita poco dopo il tragico incidente. Il primo ragazzo è deceduto sul posto. L’altro militare è deceduto dopo essere stato trasferito in ospedale a Eboli.

Nel sinistro altre persone sono rimaste coinvolte riportando vari traumi e ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il quadro generale dell’incidente rimane al momento poco chiaro, ma è evidente che si sia trattato di una collisione di grande impatto. Numerose le ambulanze intervenute e difficoltose le manovre per estrarre i tre militari dalle lamiere dell’auto accartocciata.

Intanto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sull’episodio sarebbe anche già stato aperto un fascicolo d’inchiesta. Si indaga a trecentosessanta gradi e nessuna pista è esclusa.

Le vittime del violento sinistro stradale sono il maresciallo e vicecomandante della stazione carabinieri di Campagna, Francesco Pastore, 25 anni, originario di Manfredonia, e il carabiniere Domenico Ferraro, 27 anni, originario di Montesano Salentino. Entrambi pugliesi, entrambi col sogno di servire lo Stato.

Rimasto gravemente ferito, un terzo carabiniere, anche lui in servizio a Campagna che si trova ora ricoverato all’ospedale Maria Santissima

Addolorata di Eboli e che era alla guida della vettura militare.

La perdita dei due giovani carabinieri ha scosso profondamente la comunità campagnese dove i due giovani militari prestavano servizio presso la locale stazione e quella ebolitana dove i due giovani appartenevano al Comando Compagnia.

Disperazione, dolore, lacrime. La morte di Francesco Pastore e Francesco Ferraro lascia un vuoto incolmabile nei cuori di familiari, amici e colleghi.

BIAGIO LUONGO – SINDACO DI CAMPAGNA

Ci sono momenti in cui le parole non bastano ad esprimere il dolore e la sofferenza. Oggi, la nostra Città è avvolta in un manto di profonda tristezza e incredulità. Una tragedia ha portato via, nel cuore della notte, due giovani Carabinieri del Comando di Campagna, il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro. Una vita spesa al servizio dello Stato, a colmare quella sottile linea che separa la civiltà e la legalità dalla barbarie e dalla prepotenza. Scelte coraggiose di uomini e donne di valore che proteggono e difendono quotidianamente le nostre vite con immensi sacrifici e una granitica dedizione.

Un evento drammatico che ci lascia sgomenti e affranti. Le Istituzioni e la comunità tutta si uniscono al cordoglio delle famiglie e dell’Arma dei Carabinieri. Piangiamo, oggi, due tra i nostri più cari figli di Campagna, eroi silenziosi ai quali tributiamo il nostro rispettoso e doveroso commiato.