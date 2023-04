Capitan Ventosa di Striscia la Notizia sul ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano chiuso da 18 mesi

La chiusura del “Ponte Caiazzano” che collega Padula e Sassano, chiuso ormai da 18 mese, continua a fare notizia. Questa volta ha attirato l’attenzione di Capitan Ventosa, storico inviato del tg satirico di Canale5 “Striscia la Notizia”. Capitan Ventosa ha raccolto le rimostranze di cittadini e commercianti della zona che subiscono da tempo le ripercussioni della chiusura della strada.

La situazione del ponte Caiazzano

Le rimostranze dei cittadini sono indirizzate soprattutto alla Provincia di Salerno che ne ha disposto la chiusura per problemi strutturali. Sono susseguiti sopralluoghi da parte dei tecnici comunali e anche visite sul posto degli amministratori che rappresentano l’ente di Palazzo Sant’Agostino i quali, tutti, hanno assicurato celerità nei lavori. Ma così, stando ai fatti, non è stato. Si tratta di lavori importanti: il ponte dovrà essere abbattuto e ricostruito.

I disagi

I disagi arrecati riguardano la viabilità quotidiana, ma anche le ripercussioni economiche su commercianti della zona e su chi utilizza l’arteria per raggiungere il posto di lavoro. Anche gli studenti che viaggiano in autobus per raggiungere gli istituti scolastici del comprensorio riscontrano numerose difficoltà.

“Per un ponte così piccolo, tutto questo disagio – ha sottolineato l’inviato del tg satirico – sono soltanto 50 metri, neanche fosse il Ponte di Brooklyn, allora vado a parlarci io in Provincia” .

Bisognerà attendere la messa in onda del servizio televisivo, in programma nei prossimi giorni, per conoscere cosa gli è stato risposto in provincia di Salerno.

Ad essere presente questa mattina il segretario dell’Associazione Giornalisti Vallo di Diano, Pietro Cusati, Rosario Trotta, portavoce di Fratelli d’Italia Sassano, l’avvocato Paolo Carrano, portavoce di Fratelli d’Italia Teggiano.