Capaccio Paestum: riemersa condotta sottomarina, area interdetta dalla Guardia Costiera | VIDEO

La Guardia Costiera di Agropoli, guidata dal tenente di vascello Alessio Manca, ha pubblicato un’ordinanza di interdizione dello specchio acqueo antistante la località Laura dove è riemerso in superfice un tratto della condotta sottomarina a servizio del depuratore di Varolato.

Ieri la segnalazione di un oggetto che galleggiava in superficie. Proprio gli uomini del circomare di Agropoli, dopo un sopralluogo, hanno accertato che si trattava di un tratto di condotta.

Considerata la pericolosità per la navigazione è stato disposto il divieto di ogni attività in zona a circa 900 metri. Nel contempo verranno eseguite le dovute indagini per comprendere le ragioni che hanno portato all’episodio Fortunatamente non si sono registrate fuoriuscite di liquami, pertanto risulta scongiurato il danno ambientali