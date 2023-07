Capaccio Paestum in nome dell’amicizia: un’associazione cestistica “per Carlo”

Già erano riusciti ad organizzare due Memorial (nel luglio 2018 e luglio 2019) per ricordare l’amico, il compagno di squadra, il giovane Carlo Vitolo di Agropoli. Oggi, instancabili nelle intenzioni e determinati nei programmi, i giovani ex giocatori e compagni di squadra dell’amico Carlo si riorganizzano per scendere in campo cambiando denominazione (da “A.S.D. Polisportiva Capaccio Paestum” a “A.S.D. Carlo Vitolo Basket Capaccio Paestum”) ed assetto societario.

La storia di un gruppo

La Polisportiva Basket Capaccio Paestum, attiva sul territorio ormai da 30 anni, da sempre incentrata sulla promozione dello sport come mezzo fondamentale per la crescita sociale e personale dei bambini, nel corso degli anni ha raggiunto obiettivi importanti in campionati provinciali e regionali sia in categorie maschili che femminili e con quest’ultima, anche la serie B.

La società, capitanata da Donato D’Angelo, è stata per anni oggetto dell’interesse della comunità locale grazie agli sforzi fatti e all’impegno profuso nell’instaurare un ambiente dove fossero promossi i più nobili valori sportivi, in una condizione di sana competizione sportiva. Con la pandemia degli ultimi anni, le attività della società avevano subìto uno stop e, tra le varie, anche i ‘tregiorni’ dedicati a Carlo non avevano trovato le condizioni per una giusta attuazione. Conservando, tuttavia, tutto ciò che di buono andava preservato, il gruppo di ragazzi ha deciso di ripristinare le attività, apportando nuova linfa a partire dalla nuova denominazione da dare all’associazione in memoria dell’amato amico Carlo.

Chi era Carlo Vitolo?



Carlo, classe ’75, è stato sportivamente un grande talento della pallacanestro.

Nativo di Agropoli, muove i suoi primi passi nella cittadina cilentana diventando subito uno tra i migliori prospetti degli anni 90’.

Viene ingaggiato dalla gloriosa Viola Reggio Calabria, squadra che all’epoca militò in Serie A Maschile.

Nel corso della sua esperienza in Calabria si è misurato in allenamento e in partita con atleti del calibro di Casamento, Ganci, Sigon.

Nel corso degli ultimi anni di pallacanestro decide ti tornare ad Agropoli giocando per le squadre locali del Basket Agropoli e Olimpia Agropoli.

Giocherà con la Polisportiva Basket Capaccio Paestum nelle stagioni sportive 2008/2009, 2012/2013 e 2013/2014 disputando campionati di Promozione e Prima divisione.

Durante la sua esperienza nella Città dei Templi lascia un segno indelebile nell’ambiente della pallacanestro grazie alle sue capacità umane che lo hanno portato ad essere amato da piccoli e grandi.

Carlo ci lascia prematuramente il 4 marzo del 2016, a 40 anni, per un arresto cardiocircolatorio presso l’ospedale di Sant’Arsenio, ma il sorriso di quella grande figura non ci abbandonerà mai conservando nel cuore della gente un esempio di umanità pura.

Le dichiarazioni

Nell’esplicitare con affetto e garbo la necessità di dare un nuovo corso alla realtà cestistica della città dei templi, il presidente D’Angelo saluta dicendo: “Forza ragazzi, il futuro è vostro”. Il neo presidente Antonio Di luccio, invitato ad una riflessione sulle prospettive future ed i programmi, si esprime con queste parole: “Vi è da parte nostra anche la volontà di proseguire in iniziative sociali, attraverso eventi estivi, incontri didattici nelle scuole, eventi culturali e giornate dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie, volte a coinvolgere e stimolare l’interesse dei più giovani verso lo sport e i valori morali che è capace di trasmettere“.

Chiarisce il senso di questo sereno passaggio di mano il nuovo Vicepresidente Ariosto Gnarra: “Ringrazio tutte le persone che si sono susseguite all’interno del campo e fuori. Ora bisogna rimboccarsi le maniche per dare un nuovo slancio al movimento della pallacanestro giovanile sul nostro territorio. Sono convinto che al fianco dell’amico e presidente Antonio Di Luccio e di tutti i nuovi componenti della squadra societaria si potranno gettare le basi per un progetto solido. La polisportiva non si è mai fermata, sta solo prendendo la rincorsa”.

Componenti dell’associazione: Gianni Pisani, Felice Antonio Salzano, Cosimo Crocamo, Giuseppe Sangiovanni, Marco De Santis, Mirco Baratta