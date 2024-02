Capaccio, abusi edilizi: sequestrato manufatto

Nel Comune di Capaccio Paestum è scattato il sequestro di un manufatto in Via Giolitti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Municipale di Capaccio Scalo, guidata dal capitano Sofia Strafella.

L’operazione

Gli agenti, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che riscontrare l’abuso edilizio del manufatto, grande circa 140mq, realizzato in muratura e ferro e ricoperto di lamiere zincate.

Il sequestro

L’opera in questione, tra l’altro completa già di impianti e suddivisa in diversi ambienti, risultava vicino ad un’altra abitazione già esistente, forse proprio per consentire l’ampliamento della stessa.

Una volta accertato l’abuso il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente. Proseguono quindi le attività di controllo su tutto il territorio comunale.