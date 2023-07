Camerota: proseguono le opere di sistemazione delle strade

Il Comune di Camerota prosegue con impegno l’opera di ripristino, messa in sicurezza e bitumazione di chilometri di strade su tutto il territorio comunale. Numerosi interventi vengono portati a termine quotidianamente, beneficiando in tutte e quattro le frazioni del Comune. «Da quando l’amministrazione Scarpitta è salita al governo, nel 2017, un considerevole numero di strade è stato sottoposto a lavori di restauro e ammodernamento, per garantire un migliore e più sicuro viaggio ai cittadini e ai visitatori della splendida comunità», si legge in una nota dell’Ente.

Le opere

Per garantire la massima efficienza durante la fase di bitumazione, i lavori vengono pianificati e svolti d’estate. Questa scelta è motivata da due fattori chiave: la scarsità di precipitazioni, che consente un’adeguata asciugatura del manto stradale, e la maggior reperibilità delle ditte specializzate, che possono essere impiegate al meglio in questo periodo dell’anno.ù

Le strade interessate

Il Comune di Camerota ritiene fondamentale informare i cittadini riguardo alle prossime zone interessate dai prossimi interventi di bitumazione, dimostrando trasparenza e coinvolgimento nella gestione delle attività comunali. Di seguito, l’elenco delle zone coinvolte nei prossimi lavori che saranno ultimati entro il 31 agosto:

• Licusati

Via Cavalier Gallo

Via De Luca

Via Ponte

Via Piedi Paolo

Variante

Camerota capoluogo

Campo Sportivo

Altre strade del centro

Lentiscosa

Via Monte di Luna

Altre strade del centro

Marina di Camerota

Traverse che portano in piazza

Via Bolivar

Via Diaz

Porto (due tratti differenti)

Incrocio variante

Via Previteri (nove tratti differenti)

Il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha espresso la sua soddisfazione riguardo alla costante dedizione delle squadre di manutenzione e ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per il progresso e lo sviluppo del territorio comunale.

Il Comune di Camerota invita i cittadini a collaborare e ad avere pazienza nel caso dovessero essere necessarie brevi interruzioni o altro, contribuendo così al miglioramento complessivo della rete viaria e alla crescita sostenibile del nostro territorio.