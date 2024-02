Camerota: “fermati due ladri”, ma erano persone in cerca di una casa da acquistare

Residenti fermano due persone pensando si tratti di ladri, ma in realtà erano due professionisti in cerca di una casa da acquistare. La fobia per l’allarme furti sta portando anche a questo. A nulla sono valsi i tentativi delle forze dell’ordine di sconsigliare le ronde e altre attività di controllo del territorio.

L’episodio di Lentiscosa

Così oggi delle persone sono state fermate da alcuni residenti a Lentiscosa.

I due sono stati visti aggirarsi in paese con fare sospetto. Entrambi guardavano con attenzione le case. Peccato che si trattasse di un pensionato napoletano e di un tecnico che si trovavano in auto alla ricerca di una casa da acquistare.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’intervento dei carabinieri ha permesso di risolvere l’equivoco.

L’invito delle forze dell’ordine è quello di avvisare il 112 quando si vedono persone sospette in giro e non agire da sé. Al contempo è consigliata prudenza nel diffondere notizie di furti sul territorio visto lo stato d’ansia e paura in cui vive la comunità in questo periodo.