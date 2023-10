Cambia la sede della stazione Carabinieri Parco di Ottati

Il Comune di Ottati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, ha deciso di concedere ai Carabinieri Parco operanti ad Ottati l’utilizzo temporaneo e gratuito dei locali dell’ex Casa Comunale ubicati in via XXIV Maggio, sino alla conclusione dei lavori per l’adeguamento sismico del fabbricato adibito a Caserma alla Via Pasquale Aquaro.

Comune concede locali alla stazione carabinieri

L’avvio dei lavori al fabbricato adibito a Caserma compromette temporaneamente le attività della locale Stazione dei Carabinieri Parco operanti ad Ottati, per questo l’Ente ha ritenuto opportuno garantire l’utilizzo temporaneo di locali di proprietà del Comune. Lo scopo è quindi quello di non compromettere l’operatività di un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio ottatese.

Le attività dei Carabinieri Parco

I Carabinieri de Parco si impegnano alla tutela del patrimonio forestale, naturalistico e della montagna; tanti i risultati conseguiti e le sfide che si preparano ad affrontare con tecnologie costantemente aggiornate come videocamere e droni, nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di aggressione all’ecosistema, dall’abbandono dei rifiuti agli incendi e al fenomeno del bracconaggio.