Calcio a 5: per la Feldi Eboli vittoria all’esordio sul campo della Came Treviso

Lui non si accontenta, non lo ha mai fatto. E proprio per questo ha portato già due trofei ad Eboli. Non si è accontentato neanche questa sera, nonostante il primo successo in campionato delle volpi. Parliamo naturalmente di mister Salvo Samperi, che guida la Feldi Eboli alla prima vittoria stagionale in Serie A New Energy sull’ostico campo della Came Treviso.

Le volpi campioni d’Italia passano per 3-5 in casa dei veneti in una partita che ha visto un primo tempo pirotecnico, seguito da una ripresa più tirata. Le volpi si sono portate anche sul parziale di 1-4 nell’arco del match, subendo poi il rientro dei padroni di casa. Quest’ultimo passaggio è proprio ciò che il tecnico siciliano ha voluto sottolineare al termine della gara che si traduce in un messaggio chiaro: mai abbassare la guardia.

La gara

Assente Marinovic per un problema, si vede in campo dal primo minuto Igor Carioca. La gara inizia subito a regalare spettacolo quando Baroni dopo 3 minuti porta avanti gli ebolitani dopo un ottimo scambio con Venancio. Passano pochi secondi e Suton pareggia. Botta e risposta che lascia presagire equilibrio ma la Feldi da qui inizia a prendere il largo. Alla prima da titolare, il neo acquisto Igor Carioca serve l’assist a Selucio per il gol dell’1-2. Passano pochi minuti e Lucas Braga mette a segno la sua prima rete stagionale, con una girata da vero pivot. La spinta della Feldi Eboli si fa sempre più forte, costringendo Azzoni all’autogol per anticipare il tap in vincente di Patias che dovrà rimandare a dopo la sosta il suo ritorno al gol. A metà primo tempo le volpi sono già sull’1-4. Partite che però, in questo sport, non finisco mai, infatti pochi secondi e Japa Vieira riapre il match segnando il 2-4. Qualche minuto e Suton fa 3-4, la Came torna completamente in gara e si va all’intervallo con una sola rete di differenza. La ripresa si apre con il gran gol di Igor Carioca dopo 5 minuti, tiro da fuori dopo essere rientrato sul sinistro. Da qui in poi non ci saranno più gol con la Feldi che difende bene il risultato e i padroni di casa che non riescono a sfondare neanche con il portiere di movimento.

Primi tre punti stagionali

Arrivano così i primi tre punti della stagione, ottenuti in trasferta e su un campo difficile. La performance dei rossoblù non ha però convinto del tutto il tecnico campione d’Italia, Salvo Samperi, che sottolinea al termine della gara come c’è ancora da migliorare per le volpi scudettate. Infatti, la Feldi quest’anno è probabilmente la squadra contro cui tutti daranno il massimo per cercare una vittoria di prestigio, motivo in più per tenere ancor più alta l’attenzione:

“Una Came mai doma, potevamo gestire meglio sull’ 1-4 ma conosciamo Treviso, sono una squadra esperta e che può giocarsela con tutti. Ci è mancata un po’ di attenzione difensiva per qualche minuto e in un campionato come il nostro rischi di pagare ogni singolo errore. Obiettivo stagionale? Difendere il Tricolore, speriamo di riuscirci ma sarà ancora più difficile dello scorso anno”, le parole del tecnico rossoblù al termine della gara.

CAME TREVISO-FELDI EBOLI 3-5 (3-4 p.t.)

CAME TREVISO: Pietrangelo, Turk, Sacon, Vieira, Suton, Ditano, Belsito, Di Guida, perazzetta, Azzoni, Botosso, Del Gaudio, Fadiga All. Rocha

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Selucio, Restaino, Da Rocha, Montefalcone, Galliani, Liberti, Patias, Baroni, Braga, Capogiro All. Samperi

MARCATORI: 2’52” p.t Baroni (F), 3’20” Suton (C), 4’45” Salucio (F), 7’46” Braga (F), 10’46” aut. Azzoni (F), 10’58” Vieira (C), 12’37” Suton (C), 4’53” s.t. Da Rocha

AMMONITI: Baroni (F), Vieira (C), Venancio (F)

ARBITRI: Andrea Seminara (Tivoli), Angelo Bottini (Roma 1) CRONO: Elena Lunardi (Padova)