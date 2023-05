Eboli, Fulvio Colini alla guida della Feldi Eboli. Lascia Salvo Samperi. Sarà vero?

La notizia circola da diversi giorni e tra i bene informati troverebbe anche già la sua ufficialità. Eppure dal Presidente Gaetano Di Domenico e da Casa Feldi ancora nessuna dichiarazione ufficiale.

Sarebbe Fulvio Colini il nuovo allenatore della Feldi Eboli

7 volte Campione d’Italia di calcio a 5 sarebbe Collini, lo Special One del futsal alla guida delle volpi salernitane prenderebbe il posto di Salvo Samperi, attuale allenatore dei rossoblu, che avrebbe espresso la volontà di tornare in Sicilia.

Dunque, da una parte l’annuncio dell’addio di Colini all’Italservice Pesaro nel mese scorso e dall’altra la volontà di Samperi di fare ritorno in Sicilia.

In attesa dell’annuncio ufficiale, che arriverà solo a play off terminati, il presidente Di Domenico già sta pregustando l’arrivo dell’allenatore più vincente in Italia, sognando il tricolore, che diventa gioco forza l’obiettivo primario della volpi del futsal nella prossima stagione.

Il tecnico romano, Stefano Colini, allenerà la Feldi Eboli nella prossima stagione?

L’accordo sarebbe stato raggiunto tra la RD Sport Agency e i massimi dirigenti della squadra ebolitana. Per l’annuncio si dovrà attendere la fine dei play-off. La Feldi Eboli, infatti, si prepara a concludere il campionato ed è subito pronta per ripartire.

La partita

Questa sera alle ore 20.30 al Palasele di Eboli e con diretta su Futsaltv.it, i ragazzi del presidente Di Domenico scendono in campo. Playoff scudetto, c’è Gara 3 da vincere al Palasele. E l’appello del Presidente rivolto alla Città è chiarissimo: “Eboli, vinciamo insieme”.

Il resto sarà cronaca dei prossimi giorni.