Va via la luce durante il maltempo? Cosa fare in caso di blackout nel Cilento e nel Salernitano

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Una mareggiata sulla costa, una nevicata sul Monte Cervati o un temporale nel Vallo di Diano: d’inverno basta poco perché una linea elettrica vada fuori servizio e intere frazioni restino al buio. Nelle zone interne, dove le linee attraversano boschi e crinali, i tempi di ripristino possono essere più lunghi. Sapere cosa fare, e prepararsi prima, evita disagi e rischi.

Prima cosa: il guasto è in casa o fuori?

Guarda fuori : se i lampioni e le case vicine sono illuminati, il problema è probabilmente nel tuo impianto.

: se i lampioni e le case vicine sono illuminati, il problema è probabilmente nel tuo impianto. Controlla il salvavita (interruttore differenziale) nel quadro di casa: se è abbassato, prova a rialzarlo. Se scatta di nuovo, stacca gli elettrodomestici e riattivali uno alla volta per individuare quello difettoso.

(interruttore differenziale) nel quadro di casa: se è abbassato, prova a rialzarlo. Se scatta di nuovo, stacca gli elettrodomestici e riattivali uno alla volta per individuare quello difettoso. Controlla il contatore: se sul display compare un messaggio di distacco per superamento della potenza, riduci i consumi accesi e riarma seguendo le istruzioni del distributore.

Se il salvavita è alzato e anche i vicini sono al buio, il guasto riguarda la rete esterna.

Come segnalare l’interruzione

In gran parte della provincia di Salerno la rete è gestita da E-Distribuzione, che non va confusa con l’azienda che invia la bolletta. Per i guasti il riferimento è il numero verde 803 500, gratuito e attivo 24 ore su 24.

tieni a portata di mano il codice POD , che trovi in bolletta: identifica la tua fornitura

, che trovi in bolletta: identifica la tua fornitura sul sito e sull’app di E-Distribuzione puoi verificare se nella tua zona è già segnalata un’interruzione e le previsioni di ripristino

puoi verificare se nella tua zona è già segnalata un’interruzione e le previsioni di ripristino se vedi cavi a terra o pali danneggiati, non avvicinarti: segnala subito il pericolo al numero guasti e, se c’è rischio immediato, al 112

Cosa tenere in casa, soprattutto nelle zone interne

torcia e pile di ricambio, meglio delle candele

e pile di ricambio, meglio delle candele power bank carico per il telefono

carico per il telefono una radio a pile per seguire notizie e avvisi

per seguire notizie e avvisi una piccola scorta di acqua , soprattutto dove la distribuzione dipende da pompe elettriche

, soprattutto dove la distribuzione dipende da pompe elettriche coperte e abiti caldi a portata di mano

i farmaci abituali e, per chi li usa, l’elenco dei dispositivi medici che hanno bisogno di corrente

Chi in famiglia utilizza apparecchi elettromedicali indispensabili, come concentratori di ossigeno, dovrebbe concordare con il medico un piano alternativo e informarsi presso il proprio fornitore sulle tutele previste.

Riscaldamento e frigorifero senza corrente

Senza elettricità si fermano anche caldaie e stufe a pellet, che hanno bisogno della corrente per pompe e ventole. Se una stufa a pellet si spegne all’improvviso, aera la stanza e segui le istruzioni del produttore.

Il frigorifero e il congelatore vanno aperti il meno possibile: chiusi, mantengono il freddo per alcune ore. Al ritorno della corrente controlla gli alimenti più delicati, come carne, pesce e latticini, e nel dubbio non consumarli.

Cosa non fare mai

usare un generatore dentro casa, in cantina o in garage: i gas di scarico contengono monossido di carbonio

dentro casa, in cantina o in garage: i gas di scarico contengono monossido di carbonio scaldarsi con il forno a gas o con bracieri in stanze chiuse

o con bracieri in stanze chiuse lasciare candele accese incustodite o vicino a tende e tessuti

incustodite o vicino a tende e tessuti collegare un generatore direttamente all’impianto di casa senza un elettricista

Quando torna la luce

Al ripristino possono esserci sbalzi di tensione. Conviene tenere staccati gli apparecchi più delicati, come televisori, computer e router, e riaccenderli gradualmente. Per le interruzioni molto lunghe la normativa dell’Autorità di regolazione (ARERA) prevede indennizzi: le condizioni si possono verificare sul sito dell’Autorità o chiedere al proprio fornitore.