Falsi carabinieri, finti nipoti e tecnici del gas: come difendere gli anziani dalle truffe nel Salernitano

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A Teggiano un uomo si è finto carabiniere e ha portato via a una donna 70mila euro. A Ceraso finti finanzieri hanno sottratto oro e pensioni. Sono solo gli ultimi casi raccontati dalla cronaca locale, ma lo schema è quasi sempre lo stesso. Conoscerlo è la difesa più efficace, e riguarda non solo gli anziani ma anche chi vive accanto a loro.

Le truffe più diffuse

Il falso incidente e la “cauzione”

Arriva una telefonata da un sedicente carabiniere, maresciallo o avvocato: un figlio o un nipote ha avuto un incidente, rischia l’arresto e servono subito soldi per una “cauzione”. Poco dopo qualcuno passa a ritirare contanti o gioielli. Spesso i truffatori tengono la vittima al telefono per impedirle di chiamare i familiari.

Il pacco da pagare

Un finto corriere avvisa di un pacco ordinato da un parente, da pagare alla consegna. Una volta entrato in casa, il truffatore può anche derubare chi gli ha aperto.

Il finto tecnico o funzionario

Si presenta alla porta come tecnico del gas, dell’acqua o della luce, oppure come impiegato di un ente o dell’Inps, con un pretesto: una perdita, un controllo, un rimborso. Spesso agisce in coppia: uno distrae, l’altro cerca denaro e preziosi.

I messaggi sul telefono

Sempre più frequenti i messaggi su WhatsApp o via sms da un numero sconosciuto: “Ciao mamma, ho cambiato numero”, seguito da una richiesta urgente di bonifico o di una ricarica.

Le regole da ricordare

Nessun carabiniere, poliziotto o avvocato chiede soldi per evitare un arresto o per una cauzione, né al telefono né a domicilio.

per evitare un arresto o per una cauzione, né al telefono né a domicilio. Le forze dell’ordine operano di norma in divisa e con auto di servizio . Nel dubbio, si chiama il 112 .

. Nel dubbio, si chiama il . Non aprire la porta a chi non si aspetta. Un tecnico vero ha un appuntamento e un tesserino: si può verificare chiamando l’azienda al numero indicato in bolletta, non a quello fornito dalla persona alla porta .

. Un pacco non atteso si fa lasciare fuori dalla porta o dal vicino, senza pagare nulla.

Se una telefonata mette fretta e chiede soldi, si riattacca e si chiama direttamente il familiare sul suo numero abituale.

sul suo numero abituale. Non si tengono in casa grandi somme di contanti: nel periodo delle tredicesime e delle pensioni di dicembre l’attenzione va alzata.

Il ruolo di figli, nipoti e vicini

Molte truffe falliscono grazie a una persona vicina. Ai familiari conviene parlarne apertamente con i genitori anziani, raccontando gli schemi più comuni senza farli sentire ingenui, e lasciare accanto al telefono un foglio con i numeri utili: figli, vicini, 112.

Anche i vicini possono fare la differenza: un’auto sconosciuta ferma a lungo, persone che girano tra i portoni, un anziano che esce agitato per andare in banca o al bancomat sono segnali da non ignorare.

Se la truffa è già avvenuta

chiamare subito il 112 : i primi minuti contano per rintracciare i truffatori

: i primi minuti contano per rintracciare i truffatori annotare tutto ciò che si ricorda: aspetto, voce, auto, numero di telefono

sporgere denuncia presso Carabinieri o Polizia

presso Carabinieri o Polizia se si sono comunicati dati bancari o codici, avvisare subito la banca o Poste per bloccare carte e conti

Soprattutto, non vergognarsi: i truffatori sono organizzati e preparati, e chi denuncia aiuta a fermarli prima che colpiscano altre persone.