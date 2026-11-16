Pedane EPAL contraffatte a Scafati: maxi sequestro della GdF

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Un’operazione mirata al contrasto dell’illegalità economico-finanziaria ha portato alla luce un’attività illecita nel settore della logistica e degli imballaggi in legno in provincia di Salerno. Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Scafati hanno denunciato il titolare di un’impresa locale. Le ipotesi di reato contestate dagli ufficiali di polizia giudiziaria sono contraffazione di marchi, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, conferma l’attenzione costante delle Fiamme Gialle sulla tutela della proprietà industriale e sulla concorrenza leale lungo tutta la filiera produttiva del territorio salernitano.

Il blitz nell’azienda e i numeri del sequestro

L’attività ispettiva è scattata presso la sede di una ditta specializzata nella riparazione e nella vendita di pedane da carico. Durante i controlli, i finanzieri hanno individuato un ingente quantitativo di materiale ritenuto illecitamente detenuto e pronto per essere assemblato o immesso sul mercato con sigilli non autentici.

Nel dettaglio, il bilancio dell’operazione comprende il sequestro di:

460 pedane complete recanti il marchio contraffatto “EPAL” ;

complete recanti il marchio contraffatto ; 1.440 blocchetti in legno già marchiati “EPAL”, pronti per l’assemblaggio;

già marchiati “EPAL”, pronti per l’assemblaggio; 102.130 chiodi specifici destinati alla realizzazione strutturale dei pallet.

Perché la contraffazione dei pallet EPAL è un rischio concreto

Il marchio EPAL (European Pallet Association) identifica standard rigorosi di qualità, resistenza e sicurezza nella movimentazione delle merci a livello internazionale. L’immissione sul mercato di pedane con segni falsi non rappresenta soltanto un danno economico per i produttori onesti e i titolari del brevetto, ma comporta rischi operativi seri per tutta la catena distributiva, inclusa quella agroalimentare e industriale che caratterizza la provincia di Salerno.

Utilizzare bancali privi delle reali certificazioni di portata e trattamento fitosanitario può causare cedimenti strutturali nei magazzini o durante il trasporto su gomma, mettendo a rischio l’integrità delle merci e, soprattutto, l’incolumità degli operatori addetti alla logistica.

La posizione dell’indagato e gli sviluppi giudiziari

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro cautelare. Come precisato nel comunicato ufficiale diffuso dalla Procura guidata dal Procuratore Luigi Alberto Carnavale, il provvedimento dovrà ora essere convalidato e resta suscettibile di impugnazione.

In ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, le accuse formulate nei confronti del titolare dell’impresa non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno vagliate dal giudice competente nelle successive fasi del procedimento penale.