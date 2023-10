Bellizzi: Drammatico incidente stradale. Morti due giovani ragazzi

Un drammatico incidente stradale verificatosi questa mattina è costato la vita a due giovanissimi ragazzi.

La dinamica

I due erano a bordo di una moto quando per cause ancora al vaglio degli inquirenti si sono scontrati con una vettura.

Lanciato l’allarme sul posto le forze dell’ordine e i soccorritori. La ragazza pare sia morta sul colpo, il ragazzo dopo il trasferimento in ospedale.

Sono tre le comunità in lutto. Bellizzi, Battipaglia e Montecorvino.

Il cordoglio

“Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non è possibile morire a 22 anni per un tragico incidente stradale. Marika compiva oggi gli anni per il suo compleanno. Con il suo giovane amico Pierpaolo, anche lui molto grave, stamattina si sono scontrati con la proprio moto con tre auto che percorrevano la strada Provinciale ex s.s.164 per Montecorvino Rovella. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi”, così il sindaco Mimmo Volpe.