Battipaglia: Terremoto nell’amministrazione Francese. Si dimette l’assessore Palo

La missiva è stata protocollata questa mattina alle nove al municipio di Battipaglia. Nel testo le motivazioni che hanno indotto Paolo Palo a rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore della Giunta Francese.

Palo lascia la carica assessoriale e quindi le deleghe alla Manutenzione, Verde Pubblico, Parchi Urbani, Informatizzazione e Marketing Territoriale. Il Gruppo Politico di maggioranza “Avanti Battipaglia” avrebbe chiesto da tempo la sua sostituzione.

La nota del Comune

«Nei prossimi giorni la sindaca, sentito il gruppo politico, provvederà alla nomina di un nuovo assessore», fanno sapere da Palazzo di Città.

Le motivazioni delle dimissioni

«Dopo un lungo periodo di riflessione personale, mi trovo oggi costretto a rassegnare le dimissioni dal mio incarico poiché non sussistono più le condizioni politiche per proseguire tale percorso – scrive Palo nel documento indirizzato alla Sindaca Cecilia Francese – Ringrazio con affetto estima i Consiglieri Comunali del Gruppo “Avanti Battipaglia” e l’amico Marco Campione che con me ha dato vita a questo importante progetto politico».

«All’indomani delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale della città di Battipaglia del 4.10.2021 ho avuto l’onore ed il privilegio di essere nominato Assessore con delega alla Manutenzione, Verde Pubblico, Parchi Urbani, Informatizzazione e Marketing Territoriale. Questi appena trascorsi sono stati anni intensi di lavoro ed impegno per la crescita e lo sviluppo della città. Anni in cui ho lavorato con costante determinazione al servizio di questa magnifica comunità».

Paolo, infine, ringrazia i i dipendenti comunali che lo hanno accompagnato e sostenuto durante questi due anni di assessorato dimostrando ogni giorno competenza e professionalità consentendogli di raggiungere importanti risultati.