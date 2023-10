Battipaglia: a Maria Rosaria Annunziata il 1° premio per il concorso Internazionale di Narrativa e Poesia

Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni e una giuria di illustri poeti e saggisti, Maria Rosaria Annunziata docente di lingue straniere è stata insignita dell’ambito riconoscimento durante una cerimonia di gala che si è svolta a La Spezia per l’opera: Cracked soul.

La premiazione

La premiazione si è tenuta nella sala consiliare del comune di Portovenere, La Spezia, Patrimonio UNESCO, alla presenza di una giuria prestigiosa. Oltre ai componenti di giunta comunale, a presiedere la Giuria Alessandro Quasimodo- divulgatore di poesia figlio del noto poeta Premio Nobel Salvatore Quasimodo.

Tra i componenti di giuria presenti la dott.ssa Pratici, critico letterario, Bianca Maria Rizzardi ordinario di letteratura inglese e dei paesi anglofoni -Università di Pisa e Marzia Dati, esperta di letteratura inglese e russa- Dickens Fellowship sez. Italia.

Le dichiarazioni

«Per un fortuito caso della vita, la mia formazione professionale è iniziata proprio a La Spezia dove ho insegnato inglese e tedesco per alcune scuole e per l’istituto di cultura italo-tedesco – ha detto emozionata Maria Rosaria Annunziata – ma naturalmente Battipaglia resta la città che mi ha visto vivere i miei anni di adolescenza e gioventù. Ho frequentato l’istituto di istruzione secondaria inferiore A.Gatto oggi omonimo comprensivo, e ne conservo magnifici ricordi scolastici, fino alla laurea in lingue straniere presso l’Università di Salerno».